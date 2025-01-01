Канцелярия Нетаньяху написала на русском языке новогоднее поздравление в X

В Израиле канцелярия премьер-министра написала на русском языке новогоднее поздравление в соцсети X.Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разместила новогоднее поздравление только на двух языках - на русском языке и иврите.
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