685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта Несколько дней назад блогер Егор Шип, называющий себя музыкантом, опубликовал новое видео.