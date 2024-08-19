Алаудинов: ВСУ передислоцируются на курском направлении для новой атаки

Подразделения ВСУ на курском направлении передислоцируются, чтобы начать атаку на новом участке, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.
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