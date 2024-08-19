Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Горбачева
    Что-то долго это устанавливалиЭкспертиза устано...
  • Игорь Овчаренко
    Армия не воевавшая много лет превращается в болото. Там начинает процветать коррупция, взяточниство,,торгаши  среди с...Экспертиза устано...
  • Зоя Келешиди
    Как могли арестовать опираясь на косвенные улики, как???? Не провести до ареста экспертизы как??? У ГШ своя прокурату...Экспертиза устано...

Алаудинов: ВСУ передислоцируются на курском направлении для новой атаки

Алаудинов: ВСУ передислоцируются на курском направлении для новой атаки

Подразделения ВСУ на курском направлении передислоцируются, чтобы начать атаку на новом участке, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх