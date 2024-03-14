Кличко пригрозил уволить начальника киевского метро из-за коррупции

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил отправить в отставку главу киевского метрополитена Виктора Брагинского после разоблачительной публикации в СМИ о его причастности к коррупции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии