Уэст призвал Трампа и Маска мириться, напомнив, что американцы любят обоих

Американский рэпер Канье Уэст через платформу X* выразил обеспокоенность обострением конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, обратившись с призывом к их примирению.
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