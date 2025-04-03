Нового пресс-атташе ямальского Следкома учили бороться с фейками и мониторить жалобы ямальцев

Новый пресс-секретарь ямальского Следкома Виктория Конькина прошла обучение в Москве. Среди спикеров были замначальника управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Шушеров, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова и гендиректор «Диалог» Владимир Табак.
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