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Пятый канал

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Зеленский поставил новое условие для выборов после слов Трампа

Зеленский поставил новое условие для выборов после слов Трампа

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине проведут выборы, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.

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