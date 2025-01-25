Богатый депутат Госдумы пошел к лидеру свердловского «клуба олигархов» ради переизбрания

Бизнесмен, депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, который сейчас активно ведет переговоры о своем переизбрании в 2026 году, решил заручиться поддержкой президента регионального Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, имеющего серьезное влияние в Первоуральском округе Муцоева.