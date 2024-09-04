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Русская армия успешно продвигается к Угледару: взято село Скучное, ВСУ бегут из Пречистовки

Русская армия успешно продвигается к Угледару: взято село Скучное, ВСУ бегут из Пречистовки

Российские бойцы взяли под контроль село Скучное. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU3K прочтений Вчера Армия РФ взяла под контроль село Скучное в ДНР, а кроме того вытеснила из поселка Пречистовка украинских военных.

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