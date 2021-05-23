В Самаре участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, подозреваемого в неоднократных хищениях из магазина

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудниками торговой сети при просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт хищения продуктов питания.
В отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудниками торговой сети при просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт хищения продуктов питания.
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