Спутник

237 138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...

В Самаре участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, подозреваемого в неоднократных хищениях из магазина

В Самаре участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, подозреваемого в неоднократных хищениях из магазина

В отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудниками торговой сети при просмотре камер видеонаблюдения был выявлен факт хищения продуктов питания.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Нина Бердникова
ДОЖИЛИ,МОГЛИ БЫ ПРОСТИТЬ....

Картина дня

наверх