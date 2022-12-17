Кевин Дюрэнт: «Сказал Вону, что последний бросок должен исполнить Кайри»

Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт заявил, что по собственной воле уступил право на решающий бросок в матче с «Рэпторс» (119:116) звездному одноклубнику Кайри Ирвингу.

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