Братская могила ВСУ: как идет работа по зачистке Красного Лимана в ДНР

АС

Анатолий Страшко

Очень жаль, что статьи не сопровождаются картами. Вот читаю про Красный Лиман и не вижу его. Хорошо помню про Константиновку. О ней замолчали , а про Красный Лиман начали. Понимаю, что заявление "мы взяли" какой-то пункт. это весьма расплывчатое понятие. Взять взяли, то есть он у нас уже в тылу. Но......там ой сколько работы ещё предстоит. Ведь в укрытиях ещё столько этих "клопов". Вот и надо разделить эти понятия "взяли" и " зачистили". А сообщение тогда звучать должно так -так; взят Красный Лиман. Мы понимаем что ЛБС уже за Красным Лиманом. Он у нас в тылу. Но там ещё копошатся хохлобандеровцы. И только когда , например, комендант Красного Лимана доложит наверх о его полной зачистке, можно сообщить "Зачищен Красный Лиман". Всё становится ясным. И никакие пропагандистские посылки чубатых, там флаг их опять нам показать, не будут играть никакой роли. Мы знаем - Красный Лиман взят и зачищен. Точка! Если этого не делать - открывается возможность для ретивых военных начальников Путину докладывать , что уже всё взято. А нам недоумевать, как взято, если там ещё стреляют. Кто со мной не согласен, поясните почему.