МО: ВС РФ поразили четыре склада боеприпасов украинских войск в ДНР

Российские войска, входящие в группировку "Юг", поразили позиции подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожили четыре украинских полевых склада боеприпасов.
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