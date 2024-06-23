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МО: ВС РФ поразили четыре склада боеприпасов украинских войск в ДНР

МО: ВС РФ поразили четыре склада боеприпасов украинских войск в ДНР

Российские войска, входящие в группировку "Юг", поразили позиции подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и уничтожили четыре украинских полевых склада боеприпасов.

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