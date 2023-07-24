Заведующая консульским отделом российского посольства в Соединенных Штатах Америки Надежда Шумова поделилась информацией о том, что количество выданных жителям США виз для посещения РФ за январь — июль текущего года сократилось почти в три раза.
Заведующая консульским отделом российского посольства в Соединенных Штатах Америки Надежда Шумова поделилась информацией о том, что количество выданных жителям США виз для посещения РФ за январь — июль текущего года сократилось почти в три раза.
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