«По масштабу третья с начала пандемии»: мир накрывает новая волна ковида. Когда ее ждать в России?

Тенденция к снижению По последним опубликованным данным НИИ гриппа им. Смородинцева, за неделю с 18 по 24 декабря 2023 года уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по России повысился — выше еженедельного эпидпорога на 66,6%.