ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки с 8 апреля 2024 года

Как сообщает пресс-служба ВТБ, условия по которым специалисты IT-компаний могут оформить кредиты остаются прежними, и за счет сотрудничества ВТБ с партнерами-застройщиками клиенты банка могут воспользоваться увеличенной до 30 млн рублей суммой кредита.