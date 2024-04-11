«2030 год максимум»: Жириновский предрекал конец США Ольга ВайленкоСегодня на одном из федеральных каналов было обнародовано содержание последней записки Владимира Жириновского, которую политик передал своему помощнику за несколько дней до своей смерти два года назад, сообщают журналисты сайта pronedra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Солдаты ВСУ убили командиров и бросили в Днепр: Карта специальной военной операции на Украине на 6 апреля 2024 года
- Иностранные наемники ВСУ взлетели на воздух: Карта специальной военной операции на Украине на 7 апреля 2024 года
- Искандеры и «Герани» разносят позиции ВСУ в Харькове, где прозвучали взрывы сегодня, 7 апреля
Свежие комментарии