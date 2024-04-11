«2030 год максимум»: Жириновский предрекал конец США Ольга ВайленкоСегодня на одном из федеральных каналов было обнародовано содержание последней записки Владимира Жириновского, которую политик передал своему помощнику за несколько дней до своей смерти два года назад, сообщают журналисты сайта pronedra.