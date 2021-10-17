smi.today

1 649 подписчиков

В Венесуэле заявили о приостановке диалога с оппозицией из-за действий США

В Венесуэле заявили о приостановке диалога с оппозицией из-за действий США

Экстрадиция гражданина Венесуэлы Алекса Сааба из Кабо-Верде в США стала причиной приостановки переговоров правительства Венесуэлы с оппозицией, заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес 16 октября на пресс-конференции, сообщает телеканал TeleSUR.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх