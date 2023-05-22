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В Алтайском крае запретят посещать леса из-за ликвидации очагов сибирского шелкопряда

В Алтайском крае запретят посещать леса из-за ликвидации очагов сибирского шелкопряда

Работы будут длиться 19 дней В Алтайском крае с 29 мая по 16 июня будут проходить работы по локализации и ликвидации очагов сибирского шелкопряда, в связи с чем в этот период жителям будет нельзя посещать леса и проводить в них какие-либо работы.

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