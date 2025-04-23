С изолентой и бритвой: как делают японско-шведско-российские шины Gislaved

Со стороны бывший завод компании Bridgestone, расположенный на восточной окраине Ульяновска, своей формой напоминает океанский лайнер: те же неимоверная длина, множество надстроек и… ослепительная белизна.
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