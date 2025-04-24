Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу не исключил возобновления страной ядерных испытаний в качестве ответа на аналогичные действия Соединенных Штатов.
Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний
Комментарии
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ВМ
Виктор Мальцев
шойгу ваше деятельность вредна для РОССИИ.... ВАС ОТМАЗАЛ ОТ СУДА ПУТИН ... 11 ТРИЛЛИОНОВ ХИЩЕНИЯ В ВАШЕМ МО .. ЭТО СКОЛЬКО РЯБЯТ ПОГИБЛО ИЗ ЗА ЭТОГО? ПРИ ВАС АРМИЯ СТАЛА САМАЯ ХУДШАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ...ВЫ НОСИЛИ ВОЕННЫЙ МУНДИР СЧИТАЛИ СЕБЯ ОФИЦЕРОМ , ТАК ПОСТУПИТЕ КАК ОФИЦЕР ......
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