Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

ВМ

Виктор Мальцев

шойгу ваше деятельность вредна для РОССИИ.... ВАС ОТМАЗАЛ ОТ СУДА ПУТИН ... 11 ТРИЛЛИОНОВ ХИЩЕНИЯ В ВАШЕМ МО .. ЭТО СКОЛЬКО РЯБЯТ ПОГИБЛО ИЗ ЗА ЭТОГО? ПРИ ВАС АРМИЯ СТАЛА САМАЯ ХУДШАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ...ВЫ НОСИЛИ ВОЕННЫЙ МУНДИР СЧИТАЛИ СЕБЯ ОФИЦЕРОМ , ТАК ПОСТУПИТЕ КАК ОФИЦЕР ......