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Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу не исключил возобновления страной ядерных испытаний в качестве ответа на аналогичные действия Соединенных Штатов.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Мальцев
шойгу ваше деятельность вредна для РОССИИ.... ВАС ОТМАЗАЛ ОТ СУДА ПУТИН ... 11 ТРИЛЛИОНОВ ХИЩЕНИЯ В ВАШЕМ МО .. ЭТО СКОЛЬКО РЯБЯТ ПОГИБЛО ИЗ ЗА ЭТОГО? ПРИ ВАС АРМИЯ СТАЛА САМАЯ ХУДШАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ...ВЫ НОСИЛИ ВОЕННЫЙ МУНДИР СЧИТАЛИ СЕБЯ ОФИЦЕРОМ , ТАК ПОСТУПИТЕ КАК ОФИЦЕР ......
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