Слова главы евродипломатии Каи Каллас на Мюнхенской конференции о том, что мирное население России не гибнет в конфликте с Украиной, являются проявлением русофобского угара, заявил посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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