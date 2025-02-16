Слова главы евродипломатии Каи Каллас на Мюнхенской конференции о том, что мирное население России не гибнет в конфликте с Украиной, являются проявлением русофобского угара, заявил посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.