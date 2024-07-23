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Над Брянской областью в ночь на 23 июля сбили два беспилотника

Над Брянской областью в ночь на 23 июля сбили два беспилотника

Три региона России за прошедшую ночь снова подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины.Несколько регионов России за прошедшую ночь снова подверглись массированной атаке БПЛА со стороны Украины.

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