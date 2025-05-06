Снайперы отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск «Запад» нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из направлений в зоне проведения СВО.
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