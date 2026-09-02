Глава Минфина США пригрозил Украине из-за атак по энергетике РФ

Министр финансов США Скотт Бессент назвал атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы одной из причин мирового энергетического шока и роста цен на топливо.
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