"Замучались пыль глотать": граждане России возвращаются домой

Чем они мотивируют свои решения вернуться в Россию? Ни слова о том, что они не могут принять чужие культурные установки и жизненные ориентиры, что Россия, это их Родина, которая им дорога, и они хотят быть ней в трудное время. Их не устраивают только цены и бытовые трудности за бугром, которых они не ожидали, поэтому решили вернуться. Им все равно, где находиться, лишь бы ублажать свои потребности в жратве и комфорте. Это граждане России только по паспорту, они те, кого Сталин называл "безродными космополитами "

Борис Леонтьев

За любую науку надо платить. Чем и как будут платить они? Каждый должен в первую очередь сделать для себя выводы из того что произошло. Кто-то испугался за то, что попадёт в СВО и погибнет. «Ботаников» всегда и везде хватало. От таких на фронте больше вреда чем пользы. Таких можно понять и даже простить. Такие таки способны понять свои ошибки и что только на Родине и только с ней вместе ты можешь быть кем-то. Кто-то наивно посчитал, что его там ждут и он им нужен. В конечном случае не зря говорят про рыбу, которая ищет где глубже и человека который ищет где лучше. Поняли, что лучше-то оказывается, здесь, на Родине. Таких тоже можно и понять и простить. Но есть откровенные нам враги — чубайсы, макаревичи, гозманы, быковы, пугачёвы, венедиктовы, касьяновы и прочие ходорковские и швондеровичи. Они вредили нам здесь, они вредят нам и уехав. Таким навечно нет на прощения ни дороги назад.