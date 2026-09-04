Николас Кейдж в роли настоящего Джеймса Бонда: вышел трейлер военной драмы "Операция „Фортитьюд“"

Вышел первый трейлер военной драмы "Операция «Фортитьюд»" режиссера Саймона Уэста. Главную роль – сербского двойного агента Душко Попова, который считается одним из прототипов Джеймса Бонда, – исполнил Николас Кейдж.
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