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Журнал «Профиль»

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Николас Кейдж в роли настоящего Джеймса Бонда: вышел трейлер военной драмы "Операция „Фортитьюд“"

Николас Кейдж в роли настоящего Джеймса Бонда: вышел трейлер военной драмы "Операция „Фортитьюд“"

Вышел первый трейлер военной драмы "Операция «Фортитьюд»" режиссера Саймона Уэста. Главную роль – сербского двойного агента Душко Попова, который считается одним из прототипов Джеймса Бонда, – исполнил Николас Кейдж.

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