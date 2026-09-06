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ТАСС

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Экс-конгрессмен Кусинич заявил, что у россиян и американцев много общего

Экс-конгрессмен Кусинич заявил, что у россиян и американцев много общего

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Контакты между РФ и США, в том числе на уровне законодателей, необходимы, чтобы россияне и американцы вновь могли увидеть, что у них есть много общего.

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