НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Орлов о «Спартаке»: «Могут стать конкурентом «Зенита» наряду с «Динамо» и ЦСКА. Хорошие футболисты есть, Станковичу нужно поставить игру»

«Третьим конкурентом «Зенита» в сезоне наряду с «Динамо» и ЦСКА может стать «Спартак». Я согласен со Станковичем, который сказал: «У нас есть игроки, способные делать разницу на поле и забивать».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх