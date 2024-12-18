Директор Департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения России принял участие в Форуме ООН по управлению интернетом в Эр-Рияде

В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, с 15 по 19 декабря проходит XIX Форум ООН по управлению интернетом (Internet Governance Forum, IGF 2024), тема которого – «Создание нашего многостороннего цифрового будущего».
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