Социолог Соловьева заметила, что зумеры вызывают моральную панику у работодателей

Младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Наталья Соловьева назвала реакцию работодателей на зумеров моральной паникой.
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