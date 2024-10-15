Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

NaVoTe.ru хочет показать вам, как природа удивительным образом утилизирует человеческие постройки.В устье реки Янцзы у восточного побережья Китая есть маленький остров,а на острове — рыбацкий посёлок, давным-давно оставленный жителями.
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