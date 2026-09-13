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Рома Зверь обматерил зрителей перед шоу Егора Крида в Лужниках: зумеры стояли молча и сняли истерику

Рома Зверь обматерил зрителей перед шоу Егора Крида в Лужниках: зумеры стояли молча и сняли истерику

В субботу, 12 сентября 2026 года, лидер группы "Звери" устроил скандал на бесплатном фестивале "Энергия спорта" в столичном спорткомплексе "Лужники".

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