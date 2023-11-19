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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Южнокорейский стартап Sapeon представил 7-нм ИИ-чип X330 ИИ-стартап Sapeon, поддержив...

Южнокорейский стартап Sapeon представил 7-нм ИИ-чип X330 ИИ-стартап Sapeon, поддержив...

Южнокорейский стартап Sapeon представил 7-нм ИИ-чип X330ИИ-стартап Sapeon, поддерживаемый южнокорейским телекоммуникационным гигантом SK Group, анонсировал чип X330, предназначенный для инференса и обслуживания больших языковых моделей (LLM).

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