Южнокорейский стартап Sapeon представил 7-нм ИИ-чип X330 ИИ-стартап Sapeon, поддержив...

Южнокорейский стартап Sapeon представил 7-нм ИИ-чип X330ИИ-стартап Sapeon, поддерживаемый южнокорейским телекоммуникационным гигантом SK Group, анонсировал чип X330, предназначенный для инференса и обслуживания больших языковых моделей (LLM).
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