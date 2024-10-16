Молдова произвела впечатление на Всемирном конгрессе винограда и вина во Франции

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщает, что Республика Молдова произвела впечатление на Всемирном конгрессе винограда и вина (OIV), проходившем в Дижоне, Франция, презентацией вин на мероприятии Wine of Moldova.
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