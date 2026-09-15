В Казани ожидаются дожди, туман и не более 21 градуса тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня, 15 сентября, в Татарстане ожидается влажная и неустойчивая, но достаточно теплая погода.
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