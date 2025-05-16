Трамп: у Зеленского сейчас нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского нет сильных аргументов для получения преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
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