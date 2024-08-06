Как получить школьную форму бесплатно: инструкция для тюменцев

ТЮМЕНЬ, 6 августа, ФедералПресс. Департамент социального развития Тюменской области на сайте правительства опубликовал памятку для многодетных семей региона, которые теперь могут получить выплаты на школьную форму.
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