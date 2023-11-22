Руководство по приготовлению капусты в трехлитровой банке

Одни маринуют в больших дубовых бочках, а другие обходятся обыкновенными стеклянными банками. И сегодня мы поделимся простым рецептом приготовления квашеной капусты, благодаря которому продукт получается без всяких ухищрений и излишеств.
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