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Руководство по приготовлению капусты в трехлитровой банке

Одни маринуют в больших дубовых бочках, а другие обходятся обыкновенными стеклянными банками. И сегодня мы поделимся простым рецептом приготовления квашеной капусты, благодаря которому продукт получается без всяких ухищрений и излишеств.

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