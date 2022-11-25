Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Пользователи соцсетей подозревают, что Шэмс Чарания ведет популярный канал под чужим именем

Пользователи соцсетей подозревают, что Шэмс Чарания ведет популярный канал под чужим именем

Пользователи соцсетей утверждают, что известный инсайдер Шэмс Чарания ведет популярный канал Hoop Central в твиттере* под чужим именем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх