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Поддубного направили из Курска в Москву для продолжения лечения после ранения

Поддубного направили из Курска в Москву для продолжения лечения после ранения

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области у границы с Украиной, направили из Курска в Москву для продолжения лечения.

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