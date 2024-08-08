Поддубного направили из Курска в Москву для продолжения лечения после ранения

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области у границы с Украиной, направили из Курска в Москву для продолжения лечения.
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