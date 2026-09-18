ГВЭ вместо ОГЭ и ЕГЭ: особенности и условия сдачи

Подробно о том, что такое ГВЭ, кто имеет на него право и что сделать, чтобы сдавать ГВЭ вместо ОГЭ и ЕГЭ фото: JUSTYNA FABER/Getty ImagesПродолжаем отвечать на вопросы, которые старшеклассники часто задают голосовому помощнику Алисе.
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