G7 пригрозили санкциями за поддержку Россию

РИМ, 24 февраля, ФедералПресс. Страны «Большой семерки»(G7) продолжат принимать меры против субъектов третьих стран, которые оказывают поддержку России, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита организации.
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