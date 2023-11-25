Самый прекрасный и чудесный осенний праздник 26 ноября 2023 года — День матери Анна ФедороваДень матери представляет собой всеобщий праздник, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье ноября по всей России.
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