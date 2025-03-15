Мега дорого и совершенно бесполезно. Топ-5 не оправдавших надежд специальностей вузов РФ Ирэн ОрлонскаяВ процессе подготовки к поступлению в университеты выпускники и их родители обращают внимание на наиболее престижные специальности.
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