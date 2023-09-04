Опубликованы фото с места боя пограничников с украинской ДРГ в Брянской области

Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Минобороны в приграничном Севском районе пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы, - рассказал вечером 4 сентября .
Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Минобороны в приграничном Севском районе пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы, - рассказал вечером 4 сентября .
Свежие комментарии