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Опубликованы фото с места боя пограничников с украинской ДРГ в Брянской области

Опубликованы фото с места боя пограничников с украинской ДРГ в Брянской области

Сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Минобороны в приграничном Севском районе пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы, - рассказал вечером 4 сентября .

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