Доплата к пенсии за иждивенцев: что предлагает новый законопроект

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается отменить существующие ограничения на количество иждивенцев, дающих право пенсионерам, получающим страховую пенсию, на получение дополнительных выплат.
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