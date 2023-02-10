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Овчинников заявил, что президенты клубов РПЛ побоялись сотрудничать с Кержаковым

Овчинников заявил, что президенты клубов РПЛ побоялись сотрудничать с Кержаковым

Тренер Валерий Овчинников предположил, что президенты российских футбольных клубов побоялись сотрудничать с бывшим рулевым "Пари Нижний Новгород" Александром Кержаковым, поэтому специалист улетел работать на Кипр, подписав контракт с "Кармиотиссой".

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