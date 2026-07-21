На Украине заявили о "точке кипения" в обществе из-за мобилизации

Украинское общество практически достигло точки кипения из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Новини.
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