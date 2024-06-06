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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Элерс не хочет продлевать контракт с «Виннипегом». Форварда могут обменять, клубу нужен защитник в топ-4

Соглашение датского форварда и клуба с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

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